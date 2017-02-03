Ещё одна дробильная установка выксунского «Дробмаша» будет поставлена в Якутию

Договор на поставку дробильно-сортир овочной полумобильной установки с российско-канадс ким предприятием, имеющим горнодобывающее производство в Республике Якутия компания заключила через своего дистрибьютора ООО «СоюзГорМаш».

Оборудование производства ЗАО «Дробмаш» предприятие из Якутии приобретает не впервые. Аналогичный комплекс, изготовленный по спецзаказу, был отгружен из Выксы в начале 2016 года.