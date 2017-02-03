Ещё одна дробильная установка выксунского «Дробмаша» будет поставлена в Якутию

11:29 — 31.01.2017

 Елена Малюгина


Договор на поставку дробильно-сортировочной полумобильной установки с российско-канадским предприятием, имеющим горнодобывающее производство в Республике Якутия компания заключила через своего дистрибьютора ООО «СоюзГорМаш».

Оборудование производства ЗАО «Дробмаш» предприятие из Якутии приобретает не впервые. Аналогичный комплекс, изготовленный по спецзаказу, был отгружен из Выксы в начале 2016 года.

- Долголетняя и положительная репутация предприятия помогает нам постоянно расширять круг деловых партнеров и сферу применения дробильно-сортировочного оборудования - отметил генеральный директор ЗАО «Дробмаш» Михаэл Мюллер.

Теги: Экономика

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