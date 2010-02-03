Эпидемия гриппа в Нижнем Новгороде идёт на спад

В Нижнем Новгороде 52 школы открылись после карантина. Но карантинные мероприятия продолжаются в 72 школах и 18 детских садах.

Впрочем, в департаменте образования отмечают тенденцию к постепенному спаду заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников. По словам директора департамента образования Нижнего Новгорода Ирины Тарасовой, сейчас образовательные учреждения готовятся к возвращению детей во все временно неработающие школы и детские сады: проводится дезинфекция помещений, анитарно-гигиеническая обработка классов, туалетов, столовой, рекреаций.