Эпидемия гриппа в Нижнем Новгороде идёт на спад

10:00 — 08.02.2017

 Алина Малинина


В Нижнем Новгороде 52 школы открылись после карантина. Но карантинные мероприятия продолжаются в 72 школах и 18 детских садах.

Впрочем, в департаменте образования отмечают тенденцию к постепенному спаду заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников. По словам  директора департамента образования Нижнего Новгорода Ирины Тарасовой, сейчас образовательные учреждения готовятся к возвращению детей во все временно неработающие школы и детские сады: проводится дезинфекция помещений, анитарно-гигиеническая обработка классов, туалетов, столовой, рекреаций.

Теги: Здоровье

Материалы по теме:

08.02.2017

Кардиологический форум пройдёт в Нижнем Новгороде

Ведущие специалисты в области кардиологии, кардиохирургии, неврологии, гастроэнтерологии и педиатрии обсудят перспективы развития медицины.

03.02.2017

Более чем на 8% снизилась младенческая смертность в Нижегородской области в 2016 году

Это стало возможным благодаря трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам и детям.

02.02.2017

В 93% нижегородских компаний есть курильщики

Больше всего вредной привычке подвержены представители автомобильного бизнеса.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.