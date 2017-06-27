Елизавета Солонченко: «для Нижегородской области Валерий Шанцев стал человеком-эпохой»

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко поздравила с днем рождения губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Текст поздравления распространило управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы Нижнего Новгорода:

«Для Нижегородской области Валерий Павлинович без преувеличения стал человеком-эпохой, — подчеркнула Елизавета Солонченко. — Приехав в Нижний, он с размахом, который невольно вызывает ассоциации с Петром I, заставил регион жить и работать по-новому, реализовал в области по-настоящему масштабные проекты и где-то даже изменил ментальность нижегородцев. При этом за годы, проведенные в Нижнем, он стал боольшим нижегородцем, чем многие родившиеся здесь, оказался настолько своим, что нижегородский патриотизм отныне можно измерять в шанцевых, как в джоулях измеряют энергию».