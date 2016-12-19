Электронную очередь установят в 23 миграционных подразделениях Нижегородской области

Электронную очередь установят в 23 миграционных подразделениях в Нижегородской области. В эти отделы ежедневно обращаются более 50 человек. Об этом сообщил начальник Центра информационных технологий, связи и защиты информации ГУ МВД по Нижегородской области Александр Бородавко на пресс-конференци и в «Нижегородской правде».

Электронная очередь сократит время ожидания для посетителей. Система заработает в 2017 году. Всего в регионе 55 подразделений Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД. В этом году ими оказано более 1,5 миллиона госуслуг. Наиболее востребованные — замена паспорта, оформление загранпаспорта, постановка на регистрационный учёт. Свыше 370 тысяч госуслуг были оказаны в электронном виде. По словам врио заместителя начальника Управления по вопросам миграции Главного управления МВД по Нижегородской области Елены Матвеевой, это удобно и быстро, можно отслеживать ход оказания услуги в личном кабинете на портале госуслуг.

В этом оду на миграционный учёт в регионе поставили более 170 тысяч иностранных граждан. Это на 3,5 процента больше, чем в прошлом году. Едут в основном из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Азербайджана, а также из дальнего зарубежья — Германии, КНР, США, Франции, Италии. Документы на трудовую деятельность оформили более 20 тысяч человек, что принесло в региональный бюджет 370 миллионов рублей налогов.