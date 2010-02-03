Экологические проблемы обсудили в Нижнем Новгороде

Круглый стол на тему «Защита экологии реки Волги: Волжская пойма, Волжская набережная. Год экологии в России. Исполнение поручений Президента» провело нижегородское региональное отделение Общероссийского народного фронта. В обсуждении приняли участие представители регионального правительства, Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры, а также городской Думы Нижнего Новгорода.

Ключевыми вопросам, рассмотренными в рамках круглого стола, стали проблемы статуса рекреационной зоны Копосовской дубравы, многоэтажного строительства в Волжской пойме, экологической оценки строительства дороги на Волжской набережной.

К примеру, участники обсуждения отметили необходимость комплексного экологическое обследование Копосовской дубравы, которое последний раз проводилось в 1980-х годах. Уникальность природного памятника состоит в том, что дубы растут только в данном месте этого волжского берега, несмотря на бедность почв. При этом возраст некоторых деревьев достигает 250 лет. Кроме всего прочего, в дубраве обитают редкие виды животных.

При планировании многоэтажного строительства в районе Волжской поймы необходимо изучить как положительные, так и отрицательные примеры соседства высоток с охраняемыми природными территориями.

«Мы выступаем за рациональность принятия таких решений. Нужно серьёзно подумать о последствиях такого соседства», - заявил эксперт регионального отделения ОНФ Илья Савинов.