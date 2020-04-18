Дзержинцы примут участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Город химиков присоединяется к Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Как сообщают ее организаторы, в этот день акция пройдет почти в 50 странах мира на семи языках.

Дзержинцы тест напишут 22 апреля в 11.00.

Регистрация участников начнется в 10.20 по адресу: пер.Западный, 20 «А» (бывший детский сад). В 10.55 все участники получат инструктаж по написанию работы. Каждому тестируемому присвоят идентификационный номер.

Действует предварительная регистрация, которую необходимо пройти до 20 апреля включительно в группе «Отечество» Дзержинск», либо отправить запрос на получение регистрационного бланка по электронной почте otechestvo_2009@mail.ru.

Участие в тестировании - без возрастных ограничений и абсолютно бесплатно.

Результаты будут размещены в день написания Теста после 15.00 в социальной сети «ВКонтакте» - группа «Отечество» Дзержинск» (https://vk.com/otechestvo52).

Все тестируемые получат диплом об участии, «отличники» будут награждены грамотами.