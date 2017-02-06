Дзержинцы могут узнать о статусе своего обращения в администрацию в режиме реального времени. Электронный сервис, объединивший систему электронного документооборота и официальный сайт администрации Дзержинска, позволит получить информацию об этапе работы с обращением гражданина и конкретном чиновнике, у которого оно находится.

Для работы с сервисом необходимо перейти по ссылке «Статус обращения», которая располагается в верхнем блоке на главной странице официального сайта администрации. Для проверки статуса обращения следует ввести номер обращения и номер телефона, указанный при подаче обращения. Если данные введены верно, то на экране появится информация о дате регистрации обращения, его текущем статусе («в работе» или «исполнение закрыто»), а также информация о сотруднике администрации, который работает с обращением в данный момент. Если работа с обращением была завершена, сервис отобразит краткий отчет исполнителя по данному обращению. Также для удобства жителей на странице присутствует ссылка на контакты структурных подразделений администрации.

Кстати разработка нового сервиса, которым, кстати, можно пользоваться с любого современного смартфона или планшета, не потребовала дополнительных бюджетных расходов. Все работы по созданию сервиса и его интеграции с системой электронного документооборота были выполнены специалистами отдела информационных технологий администрации.