Дзержинскую компанию оштрафовали за несвоевременную выплату зарплаты

АО « Дзержинскхиммаш» , специализирующее ся на производстве оборудования для химической, микробиологическ ой, медицинской, пищевой, зерноперерабатыв ающей и газоперерабатыва ющей отраслей промышленности, оштрафовано за нарушение трудового законодательства . Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Госинспекция провела проверку предприятия после обращения сотрудника по поводу несвоевременной выплаты зарплаты. Выяснилось, что жалоба работника обоснована: с января по декабрь 2016 года ему действительно задерживали зарплату. Наказанием для фирмы за данное нарушение станет штраф в размере 40 тыс рублей. Помимо этого, она должна выплатить работнику денежную компенсацию.