Дзержинскую компанию оштрафовали за несвоевременную выплату зарплаты
АО « Дзержинскхиммаш», специализирующееся на производстве оборудования для химической, микробиологической, медицинской, пищевой, зерноперерабатывающей и газоперерабатывающей отраслей промышленности, оштрафовано за нарушение трудового законодательства. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.
Госинспекция провела проверку предприятия после обращения сотрудника по поводу несвоевременной выплаты зарплаты. Выяснилось, что жалоба работника обоснована: с января по декабрь 2016 года ему действительно задерживали зарплату. Наказанием для фирмы за данное нарушение станет штраф в размере 40 тыс рублей. Помимо этого, она должна выплатить работнику денежную компенсацию.
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