Дзержинские приставы арестовали автомобиль нижегородки за долги по кредиту

11:33 — 29.06.2017

 Полина Кульбякина

Дзержинские приставы арестовали автомобиль нижегородки за долги по кредиту

Автор фото: Николай Бравилов

Дзержинские приставы арестовали автомобиль нижегородки за долги по кредиту

11:33 — 29.06.2017

 Полина Кульбякина

Судебные приставы Дзержинского районного отдела нижегородского Управления Федеральной службы судебных приставов наложили арест на автомобиль жительницы Нижегородской области за долги по кредитному договору. Об этом сообщается на сайте нижегородского УФССП.

Как указано в сообщении, автомобиль арестовали в ходе рейда по должникам, которые дзержинские приставы проводили совместно с сотрудниками ГИБДД. Когда сотрудники полицейские остановили автомобиль Hundai, выяснилось, что в отношении его водителя возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту в 75 тыс рублей. Теперь, если в течение десяти дней долг не будет погашен, авто передадут на реализацию в счёт погашения задолженности.

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