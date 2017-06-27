Дзержинские приставы арестовали автомобиль нижегородки за долги по кредиту

Судебные приставы Дзержинского районного отдела нижегородского Управления Федеральной службы судебных приставов наложили арест на автомобиль жительницы Нижегородской области за долги по кредитному договору. Об этом сообщается на сайте нижегородского УФССП.

Как указано в сообщении, автомобиль арестовали в ходе рейда по должникам, которые дзержинские приставы проводили совместно с сотрудниками ГИБДД. Когда сотрудники полицейские остановили автомобиль Hundai, выяснилось, что в отношении его водителя возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту в 75 тыс рублей. Теперь, если в течение десяти дней долг не будет погашен, авто передадут на реализацию в счёт погашения задолженности.