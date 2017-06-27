Дзержинские баскетболистки вернулись из Дзержинска с победой

16:43 — 28.06.2017

 Алексей Мелешин

Дзержинские баскетболистки вернулись из Дзержинска с победой

16:43 — 28.06.2017

 Алексей Мелешин


Дзержинская женская команда по баскетболу «три на три» Sisters Felix стала победительницей традиционного турнира в белорусском Дзержинске Минской области (республика Беларусь), защитив свой прошлогодний титул.

Девушки из Нижегородской области по праву взяли главный трофей, выиграв семь встреч с общей разницей 54-28. Лучшим игроком турнира была признана Ольга Матвеева.

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