Дзержинские баскетболистки вернулись из Дзержинска с победой

Дзержинская женская команда по баскетболу «три на три» Sisters Felix стала победительницей традиционного турнира в белорусском Дзержинске Минской области (республика Беларусь), защитив свой прошлогодний титул.

Девушки из Нижегородской области по праву взяли главный трофей, выиграв семь встреч с общей разницей 54-28. Лучшим игроком турнира была признана Ольга Матвеева.