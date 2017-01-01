Дзержинец отсудил 1000 рублей у федерального Министерства финансов

16:25 — 23.01.2017

 Юлия Полякова


Дзержинец отсудил 1000 рублей у федерального Министерства финансов. Мужчина стал судиться, потому что его не покормили в полиции.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, мужчину доставили в отдел полиции в качестве подозреваемого и продержали больше трёх часов. А мужчина хорошо знал законы. В частности то, что, если срок задержания превысил три часа, то задержанного должны обеспечить питанием. А его не обеспечили. Мужчина подал в Дзержинский городской суд иск о взыскании компенсации морального вреда и выиграл.

Теги: Криминал

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