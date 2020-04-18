Двухтонный рулон бумаги придавил женщину в Балахне

На предприятии «Балахнинская картонная фабрика» произошёл тяжёлый несчастный случай, в результате которого 39-летняя работница склада получила множественные переломы костей. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Как сообщает госинспекция, на складе готовой продукции рулон бумаги весом 1858 кг покатился и прижал работницу к стене. Проводится расследование, уточняются обстоятельства несчастного случая.

Специалисты проверяют, обучали ли пострадавшую работницу безопасным методам работы.