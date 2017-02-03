Двое мужчин погибли на железной дороге в Нижегородской области

15:02 — 31.01.2017

 Юлия Полякова


Двое мужчин погибли на железной дороге в Нижегородской области. Трагедии произошли в Урене и на станции Вадок. Об этом сообщает Нижегородская транспортная прокуратура.

На станции Урень тело мужчины обнаружили 27 января. По предварительным данным, в этот день он отмечал свой день рождения с коллегами по работе, после чего направился домой вдоль железной дороги. По всей вероятности, мужчина шёл слишком близко к рельсам и был сбит выступающей частью локомотива.

А уже на следующий день на станции Вадок машинист грузового поезда обнаружил тело мужчины с признаками железнодорожного травмирования. Со слов родственника, из-за отсутствия денег погибший часто передвигался на железнодорожном транспорте между вагонами и ранее лежал в больнице от полученных травм при падении с поезда.

По обоим фактам проводятся доследственные проверки.

Теги: Происшествия

Материалы по теме:

31.01.2017

Семейная пара погибла на пожаре в Нижнем Новгороде

Квартира загорелась, предположительно, из-за неосторожного курения.

30.01.2017

Тракторист получил ожог лица, выполняя служебные обязанности

Травмированного работника доставили в больницу.

30.01.2017

Троих увезли на «скорой» из горящей девятиэтажки в Нижнем Новгороде

Всего эвакуировали около 70 жильцов.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.