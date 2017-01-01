Двое детей попали под колёса иномарок в Нижнем Новгороде

13:48 — 27.01.2017

 Юлия Полякова


Двое детей попали под колёса иномарок в Нижнем Новгороде. Школьники переходили дорогу по «зебре». Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции.

Оба ДТП произошли 26 января. В полдень на улице Июльских дней 56-летняя автоледи на «Хендае» сбила семилетнего мальчика, который, как сообщает Госавтоинспекция, переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на «зелёный» свет. Ребёнок в больнице. Через четыре часа после этого на улице Добролюбова водитель «Лексуса» сбил 14-летнюю девочку. После оказания медпомощи её отпустили.

Теги: Аварии

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