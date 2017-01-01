Двое детей попали под колёса иномарок в Нижнем Новгороде. Школьники переходили дорогу по «зебре». Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции .

Оба ДТП произошли 26 января. В полдень на улице Июльских дней 56-летняя автоледи на «Хендае» сбила семилетнего мальчика, который, как сообщает Госавтоинспекция , переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на «зелёный» свет. Ребёнок в больнице. Через четыре часа после этого на улице Добролюбова водитель «Лексуса» сбил 14-летнюю девочку. После оказания медпомощи её отпустили.