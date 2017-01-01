Двое детей отравились продуктами горения на пожаре в Нижнем Новгороде. На «скорой» увезли также их отца. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Частный дом по улице Кузбасской загорелся в ночь на 26 января. Возгорание было обнаружено поздно. Огнеборцы прибыли через четыре минуты после вызова, но дом уже полыхал открытым пламенем. Взрослые с детьми успели покинуть дом и находились у соседей. Годовалого мальчика, девочку нескольких месяцев отроду и их 36-летнего отца госпитализировал и. Предполагается, что дом загорелся из-за нарушения правил монтажа электрооборудова ния.