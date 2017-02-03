Движение трамвая №11 в Нижнем Новгороде прекращено

С 1 февраля 2017 года до 9 мая 2017 года в Нижнем Новгороде будет приостановлено движение трамвая №11 «Благовещенская площадь - Черный пруд». Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Решение о временном прекращении движения трамваев по этому маршруту принимается ежегодно, в связи с сезонным низким пассажиропотоком .

Напомним, что в прошлом году трамвай приостановил работу 11 января 2016 года и вернулся на маршрут весной. Как обещают в администрации то же произойдет и в этом году.