Движение трамвая №11 в Нижнем Новгороде прекращено

15:12 — 31.01.2017

 Полина Кульбякина


С 1 февраля 2017 года до 9 мая 2017 года в Нижнем Новгороде будет приостановлено движение трамвая №11 «Благовещенская площадь - Черный пруд». Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Решение о временном прекращении движения трамваев по этому маршруту принимается ежегодно, в связи с сезонным низким пассажиропотоком.

Напомним, что в прошлом году трамвай приостановил работу 11 января 2016 года и вернулся на маршрут весной. Как обещают в администрации то же произойдет и в этом году.

Теги: Город

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