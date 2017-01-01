Две нижегородки заплатят штраф за то, что собирали грибы в заповеднике

16:42 — 25.01.2017

 Юлия Полякова


Две нижегородки заплатят штраф за то, что собирали грибы в заповеднике. Сами женщины говорят, что это недоразумение. 

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, за сбором грибов жительниц областного центра застали сотрудники заповедника «Керженский». Нижегородкам объяснили, что без разрешения администрации заповедника они занимаются тут незаконной деятельностью. 

Женщин наказали штрафом в 3000 рублей каждую, а также взыскали стоимость грибов из расчёта 600 рублей за килограмм. Женщины с таким поворотом событий не согласились и обжаловали административные постановления в Борском городском суде. Они заявили, что территория, где начинается заповедник, никак не обозначена. Суд с их доводами не согласился. Женщинам сказали, что в местах въезда на территорию заповедника установлен информационный стенд и шлагбаум. Постановления о привлечении нижегородок к ответственности были оставлены без изменения.

Теги: Общество

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