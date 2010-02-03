Два работника погибли на дзержинском предприятии

10:16 — 06.02.2017

 Юлия Полякова


Два работника погибли на дзержинском предприятии. Мужчина и женщина не вернулись после осмотра оборудования на станции перекачки сточных вод. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла на предприятии «Капролактам-Энерго».На станцию перекачки сточных вод отправились начальник смены и машинист насосных установок. Тела 59-летнего мужчины и 50-летней женщины и были обнаружены на территории станции. При осмотре тел погибших следователи видимых повреждений не обнаружили. Уголовное дело возбуждено о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи изъяли образцы сточных вод и воздуха из помещения станции перекачки, где погибли люди. Назначены химические экспертизы.

Теги: Происшествия

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