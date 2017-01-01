Два пешехода попали под троллейбус в Нижнем Новгороде

10:45 — 27.01.2017

 Юлия Полякова


Два пешехода попали под троллейбус в Нижнем Новгороде. Предварительно, они переходили дорогу на «красный» свет. Об этом этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции

ДТП произошло на Московском шоссе 26 января около 8 часов вечера. По предварительным данным, пешеходы переходили дорогу по «зебре», но разрешающего сигнала светофора не дождались. Пострадали молодые люди 24 и 26 лет. У них ушибы. После оказания медпомощи обоих отпустили.

Теги: Происшествия

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