Два пешехода попали под троллейбус в Нижнем Новгороде. Предварительно, они переходили дорогу на «красный» свет. Об этом этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции .

ДТП произошло на Московском шоссе 26 января около 8 часов вечера. По предварительным данным, пешеходы переходили дорогу по «зебре», но разрешающего сигнала светофора не дождались. Пострадали молодые люди 24 и 26 лет. У них ушибы. После оказания медпомощи обоих отпустили.