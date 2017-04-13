Два мусороперерабатывающих комплекса будет построено в Нижегородской области

Два мусороперерабатывающих комплекса для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО будут построены в Арзамасском районе и г.о.г. Выкса Нижегородской области в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщила министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова на очередном заседании инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской области, которое состоялось 14 апреля 2017 года.

«Мы все хотим, чтобы на территории нашего региона было чисто, чтобы мусор перерабатывался, а не складировался в несанкционированных местах. Мы все за чистую экологию, поэтому я думаю, что на сегодняшним инвестсовете это решение — одно из самых значимых. Также сегодня было принято положительное решение по строительству жилого дома на Бору, который нам необходим для переселения жителей из тех домов, которые попадают в зону строительства дороги «Неклюдово-Золотово», — отметила Екатерина Пивоварова.

В свою очередь и.о. министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Надежда Преподобная напомнила, что в настоящее время в регионе уже существуют пять современных полигонов для размещения коммунальных отходов.

«Территориальная схема обращения с отходами предусматривает размещение еще четырех полигонов. В частности, инвестиционным советом рассмотрены заявки о размещении полигона в Сергаче, сегодня рассмотрели вопрос о строительстве объектов в Выксе и Арзамасе. Предложения интересные, с учетом замечаний будем дальше продолжать рассмотрение заявок, чтобы самые передовые технологии и самые интересные проекты были реализованы», — отметилаНадежда Преподобная.

«Мощность переработки на Арзамасском объекте составляет не менее 186 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, на Выксунском объекте не менее 83 тысяч тонн в год. Это два современных экологичных мусороперерабатывающих комплекса. Кроме того, Нижегородская область является лидером в сфере создания новых объектов и подходов в сфере мусоропереработки, поэтому эти проекты для нас являются приоритетными», — заявил представитель ООО «Экологические системы» Тимур Назмутдинов.

Всего на заседании была рассмотрена 31 заявка на реализацию инвестиционных проектов в регионе, из них одобрено — 23 заявки, отказано — 8. Суммарный объем инвестиций по проектам, одобренным на 202 заседаниях инвестиционного совета и на 157 заседаниях рабочей группы, составил 3 182,3 млрд рублей. Планируется создание 260 678 рабочих мест. Общий объем инвестиций по проектам, получившим одобрение на 202-м заседании, составит более 674 млн рублей, в том числе:

· в жилищное строительство — 66,5 млн рублей;

· в инженерную инфраструктуру — 309 млн рублей;

· в промышленное производство — 54 млн рублей;

· в социальные объекты — 244,5 млн рублей.

Планируется создание 137 новых рабочих мест.