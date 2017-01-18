Два кандидата претендуют на пост главы Балахнинского района

14:32 — 18.01.2017

 Юлия Полякова


В Балахне назвали двух кандидатов, которые поборются за пост главы района. Район переходит на «одноглавую» систему управления. 

Пресс-служба администрации Балахнинского района сообщает, что документы в конкурсную комиссию подали действующий глава администрации района Павел Коженкова и начальник районного управления сельского хозяйства Сергей Лиходедов. Конкурсная комиссия из представителей власти района, города и правительства Нижегородской области обоих кандидатов представила на рассмотрение депутатов Земского собрания. Заседание, на котором выберут главу МСУ Балахнинского района, назначено на 2 февраля. Глава местного самоуправления будет исполнять и полномочия главы администрации района.

Теги: Политика

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