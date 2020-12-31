Два кафе в Нижнем Новгороде оштрафовали за открытый доступ к Интернету: в заведениях не заблокировали доступ к экстремистским и порносайтам.

По информации прокуратуры Нижегородской области, наказали кафе на Казанском шоссе и улице Рождественской. В прокурорской проверке участвовал специалист Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Выяснилось, что в кафе не применяли программно – аппаратные средства защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Оба заведения должны теперь заплатить штраф по 20 тысяч рублей.