Два года строгого режима получил житель Сергачского района за драку с полицейскими. Всё произошло в магазине, где пьяный мужчина учинил дебош.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, трое сотрудников полиции прибыли по вызову из магазина и поребовали, чтобы возмутитель спокойствия свои противоправные действия прекратил. В ответ он стал толкать стражей порядка, одного из них схватил за форменную одежду и оторвал погон. Полицейским пришлось применить спецсредства.

По информации ГУ МВД России Нижегородской области, сотрудниками полиции была проведена проверка, материалы проверки были переданы в СУСК.

Вину злоумышленник признал полностью, дело суд рассмотрел в особом порядке.