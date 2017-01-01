Два года строгого режима получил житель Сергачского района за драку с полицейскими

13:47 — 27.01.2017

 Юлия Полякова


Два года строгого режима получил житель Сергачского района за драку с полицейскими. Всё произошло в магазине, где пьяный мужчина учинил дебош. 

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, трое сотрудников полиции прибыли по вызову из магазина и поребовали, чтобы возмутитель спокойствия свои противоправные действия прекратил. В ответ он стал толкать стражей порядка, одного из них схватил за форменную одежду и оторвал погон. Полицейским пришлось применить спецсредства. 

По информации ГУ МВД России Нижегородской области, сотрудниками полиции была проведена проверка, материалы проверки были переданы в СУСК.

Вину злоумышленник признал полностью, дело суд рассмотрел в особом порядке.

Теги: Криминал

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