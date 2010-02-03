Два человека погибли и трое ранены в ДТП в Володарском районе

13:33 — 10.02.2017

 Юлия Полякова


Два человека погибли и трое ранены в ДТП в Володарском районе. Водитель «Лады» врезался в «МАЗ». Об этом сообщает отдел пропаганды Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области. 

Трагедия произошла 9 февраля около 7 часов утра. За рулём «Лады» был 28-летний мужчина. Предварительно, он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик, остановившийся у железнодорожного переезда. Водителя легковой машины госпитализировали с тяжёлыми травмами. В больнице также пассажиры — 36-летний мужчина и девушка 21 года. Ещё два пассажира, мужчины 27 и 34 лет, погибли.

Теги: Аварии

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