Два человека погибли и трое ранены в ДТП в Володарском районе
Два человека погибли и трое ранены в ДТП в Володарском районе. Водитель «Лады» врезался в «МАЗ». Об этом сообщает отдел пропаганды Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области.
Трагедия произошла 9 февраля около 7 часов утра. За рулём «Лады» был 28-летний мужчина. Предварительно, он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик, остановившийся у железнодорожного переезда. Водителя легковой машины госпитализировал
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