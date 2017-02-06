Два автобусных маршрута изменят в Нижнем Новгороде
Два автобусных маршрута изменят в Нижнем Новгороде. Стоимость проезда также может измениться.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, речь о маршрутах №22 «ул. Долгополова - посёлок Берёзовая пойма» и №15 «Станция метро «Автозаводская» - посёлок Ивановка». Маршруты выходят за пределы Нижнего Новгорода, а значит, они межмуниципальные
Планируется открытие маршрута №210 «Автостанция «Канавинская» - Берёзовая пойма», на котором, предположительно
Сведения о маршрутах включены в реестр маршрутов межмуниципальных регулярных перевозок 31 января 2017 года. Не позднее 90 дней со дня включения маршрутов в реестр министерство должно объявить открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по ним.
По заявлению главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова, по крайней мере в ближайшие шесть месяцев в работе автобусных маршрутов №15 и №22 ничего не изменится. Сейчас при следовании по территории города тариф на этих маршрутах 20 рублей, за пределами Нижнего Новгорода применяется система доплаты.
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