ДТП в центре Нижнего Новгорода: две легковушки столкнулись лоб-в-лоб на трамвайных путях(фото)
ДТП в центре Нижнего Новгорода: две легковушки столкнулись лоб-в-лоб на трамвайных путях(фото)
Сегодня утром на улице Белинского столкнулись две легковушки. Столкновение транспортных средств случилось на трамвайных путях.
О дорожной аварии сообщил очевидец в группе «ЧП | ДТП Нижний Новгород» в социальной сети. «ДТП на ул. Белинского -Тверская», - коротко сообщил свидетель ДТП и опубликовал фото с места проишествия.
Информации о пострадавших нет.
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