ДТП в центре Нижнего Новгорода: две легковушки столкнулись лоб-в-лоб на трамвайных путях(фото)

12:56 — 09.09.2017

 pravda-nn.ru

ДТП с места происшествия

ДТП с места происшествия

ДТП в центре Нижнего Новгорода: две легковушки столкнулись лоб-в-лоб на трамвайных путях(фото)

12:56 — 09.09.2017

 pravda-nn.ru


Сегодня утром на улице Белинского столкнулись две легковушки. Столкновение транспортных средств случилось на трамвайных путях.


О дорожной аварии сообщил очевидец в группе «ЧП | ДТП Нижний Новгород» в социальной сети. «ДТП на ул. Белинского -Тверская», - коротко сообщил свидетель ДТП и опубликовал фото с места проишествия.

Информации о пострадавших нет.

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