Сегодня утром на улице Белинского столкнулись две легковушки. Столкновение транспортных средств случилось на трамвайных путях.

О дорожной аварии сообщил очевидец в группе «ЧП | ДТП Нижний Новгород» в социальной сети. «ДТП на ул. Белинского -Тверская», - коротко сообщил свидетель ДТП и опубликовал фото с места проишествия.Информации о пострадавших нет.