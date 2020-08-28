Дожди вернутся в Нижегородскую область

Солнце недолго будет радовать нижегородцев. Уже сегодня ожидается небольшой дождь, а завтра температура воздуха составит +18 градусов.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, сегодня, 2 сентября ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха составит +23 градуса, ветер северо-восточный, 2 м/с.3 сентября прогнозируется облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит всего +14 градусов и +18 градусов днем, ветер северо-восточный, 4 м/с.К началу рабочей недели - 4 сентября синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ночью ожидается +8 градусов, а днем +16 градусов, ветер северо-восточный, 4 м/с.