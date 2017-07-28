Дорожные работы на проспекте Гагарина завершатся 13 сентября 12:07 — 12.09.2017 Ольга Севрюгина

Капитальный ремонт дорог в Нижнем Новгородепланируется завершить в сентябре. На сегодняшний день полностью завершены работы на 31 объекте, сообщает пресс-служба администрации города.

На прошлой неделе закончился ремонт на улице Бородина, Малой Покровской и площади Комсомольской. Накануне был завершен ремонт на улице Совнаркомовской, 13 сентября работы будут закончены на проспекте Гагарина, сейчас идёт ремонт идет на Белинского. В ближайшее время предстоит отремонтировать дорогу на улицах Семашко, Ошарской, Октябрьской и проспекте Ленина

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