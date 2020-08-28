Дорогу через жилой дом построили под Нижним Новгородом. СК организовал проверку (видео)

14:07 — 03.09.2017

 pravda-nn.ru

Дорогу через жилой дом построили под Нижним Новгородом. СК организовал проверку (видео)

Автор фото: Юрий Правдин

Дорогу через жилой дом построили под Нижним Новгородом. СК организовал проверку (видео)

14:07 — 03.09.2017

 pravda-nn.ru


В Нижегородской области по информации, размещенной в СМИ, о строительстве дороги, проходящей через жилой дом, организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.


Накануне в эфире РЕН-ТВ показали сюжет о строительстве дороги, проходящей через жилой дом в селе Завод Воскресенского района. Владельцы дома жили в нем не постоянно - уезжали на заработки в Нижний Новгород. Однажды, вернувшись, обнаружили, что половина строения, где была мебель и некоторые личные вещи, отсутствует, там пролегает новая асфальтированная дорога, а вторая половина находится в разрушенном состоянии, так как нарушилась конструкция строения.

По данным пресс-службы СУ СК по Нижегородской области, дорогу через дом построили в селе Завод Воскресенского района.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение .

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