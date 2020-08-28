В Нижегородской области по информации, размещенной в СМИ, о строительстве дороги, проходящей через жилой дом, организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Накануне в эфире РЕН-ТВ показали сюжет о строительстве дороги, проходящей через жилой дом в селе Завод Воскресенского района. Владельцы дома жили в нем не постоянно - уезжали на заработки в Нижний Новгород. Однажды, вернувшись, обнаружили, что половина строения, где была мебель и некоторые личные вещи, отсутствует, там пролегает новая асфальтированная дорога, а вторая половина находится в разрушенном состоянии, так как нарушилась конструкция строения.По данным пресс-службы СУ СК по Нижегородской области, дорогу через дом построили в селе Завод Воскресенского района.В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение .