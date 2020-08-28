Дополнительный рейс из Нижнего Новгорода в Москву запустила сегодня авиакомпания S7

С 1 сентября авиакомпания S7 запускает дополнительный ежедневный рейс в Москву. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Сегодня улететь из Нижнего Новгорода в столицу этой авиакомпанией можно дважды в день – утром и вечером. Время в пути до московского аэропорта Домодедово составит один час. Перевозить пассажиров будут самолёты Embraer 170, недавно пополнившие парк авиакомпании.Напомним, что на сегодняшний день из нижегородского аэропорта доступны рейсы в три московских аэропорта: помимо авиакомпании S7, летающей в Домодедово, ежедневно в Шереметьево шесть рейсов выполняет Аэрофлот, а во Внуково раз в день летает ЮТэйр.