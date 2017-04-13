«Дом ремёсел» построят в Урене

16:16 — 13.04.2017

 Ольга Севрюгина

«Дом ремёсел» построят в Урене

16:16 — 13.04.2017

 Ольга Севрюгина


В Урене осенью этого года должен появиться центр сосредоточения народных промыслов «Дом ремёсел».
Уже начался электронный аукцион, в результате которого будет выбран подрядчик для его строительства. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Все работы по строительству «Дома ремёсел» будут финансироваться из средств муниципального и областного бюджетов на 2017 год. Начальная цена контракта составляет 13 200 000 рублей.
Все работы должны быть окончены до 31 октября 2017 года.

Теги: Культура

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