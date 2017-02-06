Дом культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде реконструируют к 2022 году.

По замыслу реставраторов, он должен стать студенческим городком, в котором разместят отель, лекторий, библиотеку, столовую и спортивный центр. В этом году будет разработана сметно-проектная документация предстоящих работ. В 2018 году проведут ряд экспертиз, и только с 2019 года начнётся реконструкция здания. Сегодня сроком ввода его в эксплуатацию называют 2022 год.

Изначально здание должно было просто ремонтироваться, но за десять лет, что оно стояло бесхозным, после нескольких пожаров, оно пришло в состояние почти руин. Техническая экспертиза показала его недопустимое состояние. Крыша частично уничтожена, деревянные перекрытия и стены разрушены, кирпичная кладка также в плохом состоянии. Поэтому единственный выход - полная реконструкция и реставрация.