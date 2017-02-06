Дом культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде реконструируют к 2022 году
Изначально здание должно было просто ремонтироваться, но за десять лет, что оно стояло бесхозным, после нескольких пожаров, оно пришло в состояние почти руин. Техническая экспертиза показала его недопустимое состояние. Крыша частично уничтожена, деревянные перекрытия и стены разрушены, кирпичная кладка также в плохом состоянии. Поэтому единственный выход - полная реконструкция и реставрация.
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