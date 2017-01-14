Долг по зарплате выплатили преподавателям нижегородского вуза

09:50 — 13.01.2017

 Юлия Полякова


Долг по зарплате почти в 1,5 миллиона рублей выплатили преподавателям нижегородского вуза. Вмешаться пришлось прокуратуре. 

Нижегородский институт менеджмента и бизнеса образовательную деятельность прекратил — в августе 2015 года у него была отозвана лицензия, а выплаты зарплаты на общую сумму 1 миллион 482 тысячи рублей 32 работника, в том числе преподаватели, так и не могли дождаться. 

По информации прокуратуры Нижегородской области, ректору вуза было внесено представление, возбуждены административные дела. Долг по зарплате был погашен в том числе за счёт средств от продажи здания вуза.

Теги: Общество

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