Долг по зарплате выплатили преподавателям нижегородского вуза

Долг по зарплате почти в 1,5 миллиона рублей выплатили преподавателям нижегородского вуза. Вмешаться пришлось прокуратуре.

Нижегородский институт менеджмента и бизнеса образовательную деятельность прекратил — в августе 2015 года у него была отозвана лицензия, а выплаты зарплаты на общую сумму 1 миллион 482 тысячи рублей 32 работника, в том числе преподаватели, так и не могли дождаться.

По информации прокуратуры Нижегородской области, ректору вуза было внесено представление, возбуждены административные дела. Долг по зарплате был погашен в том числе за счёт средств от продажи здания вуза.