Долг по зарплате в 933 тысячи рублей погасили на сельхозпредприятии в Большеболдинском районе

Долг по зарплате в 933 тысячи рублей погасили на сельхозпредприят ии в Большеболдинском районе. Деньги 56 работникам дали только после вмешательства прокуратуры.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, о долге по зарплате стало известно из анонимного обащения. В ходе проверки данные подтвердились: прокуратура Большеболдинског о района выявила долг по зарплате на ООО «Агрофирма Чертас» за октябрь-ноябрь 2016 года. Руководителю предприятия объявили предостережение, было возбуждено административное дело. После этого деньги на зарплату нашлись.