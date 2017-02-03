Долг по зарплате в 933 тысячи рублей погасили на сельхозпредприятии в Большеболдинском районе
Долг по зарплате в 933 тысячи рублей погасили на сельхозпредприятии в Большеболдинском районе. Деньги 56 работникам дали только после вмешательства прокуратуры.
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, о долге по зарплате стало известно из анонимного обащения. В ходе проверки данные подтвердились: прокуратура Большеболдинского района выявила долг по зарплате на ООО «Агрофирма Чертас» за октябрь-ноябрь 2016 года. Руководителю предприятия объявили предостережение, было возбуждено административное дело. После этого деньги на зарплату нашлись.
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