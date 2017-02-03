Долг по зарплате в 10 миллионов рублей требует взыскать прокуратура в пользу работников «РУМО»

Долг по зарплате в 10 миллионов рублей требует взыскать прокуратура в пользу работников нижегородского завода «РУМО». Более 116 миллионов рублей работникам уже выплатили. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Добиться выплаты долга по зарплате удалось в том числе за счёт продажи имущества предприятия. Однако существенный долг по зарплате перед работниками всё ещё сохраняется. Всего в 2016 году и январе 2017-го прокуратура Ленинского района в их интересах направила в суд более 2000 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму более 100 миллионов рублей. Заявления удовлетворены, организовано их принудительное исполнение службой судебных приставов.