Долг по зарплате в 10 миллионов рублей требует взыскать прокуратура в пользу работников «РУМО»

10:11 — 03.02.2017

 Юлия Полякова


Долг по зарплате в 10 миллионов рублей требует взыскать прокуратура в пользу работников нижегородского завода «РУМО». Более 116 миллионов рублей работникам уже выплатили. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. 

Добиться выплаты долга по зарплате удалось в том числе за счёт продажи имущества предприятия. Однако существенный долг по зарплате перед работниками всё ещё сохраняется. Всего в 2016 году и январе 2017-го прокуратура Ленинского района в их интересах направила в суд более 2000 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму более 100 миллионов рублей. Заявления удовлетворены, организовано их принудительное исполнение службой судебных приставов.

Теги: Экономика

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