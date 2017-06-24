Доходы бюджета Нижегородской области в 2017 году будут увеличены на 80 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили и рекомендовали принять проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которым доходы регионального бюджета будут увеличены на 80 млн рублей. Об этом сообщается на сайте нижегородского парламента.

Рост доходов связан с поступлением средств из федерального бюджета. За счёт них будет увеличено финансирование строительства тренировочной площадки в Нижнем Новгороде на ул. К. Маркса в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также планируется выделить дополнительные средства на обеспечение лекарственными средствами региональных льготников (80 млн рублей), оказание высокотехнологичной медицинской помощи будет дополнительно (50 млн рублей), а также на переселение граждан из аварийного фонда (65 млн рублей). Кроме того, более 41 млн рублей будет потрачено на ремонт в музее им. А. М. Горького в Нижнем Новгороде.

С учётом предлагаемых изменений доходы областного бюджета в 2017 году составят 142,18 млрд рублей (увеличены на 80 млн рублей), расходы – 144,4 млрд рублей (увеличены на 83 млн рублей). Таким образом, сложится дефицит в размере 2,2 млрд рублей (увеличен на 3,1 млн рублей).