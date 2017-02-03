Добра более чем на 100 тысяч рублей вынес злоумышленник из квартиры в Нижнем Новгороде. В числе похищенного 5 мобильников, планшет, ноутбук, фотоаппарат. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Нижнему Новгороду.

Кража была совершена из квартиры по проспекту Бусыгина в Автозаводском районе областного центра ещё в июле прошлого года. Добычей злоумышленника стали также золотые и серебряные украшения, принадлежащие 28-летней хозяйке. И вот через полгода 20-летний подозреваемый задержан. Он ранее судим, нигде не работал. Парня взяли под стражу. Часть похищенного изъята.