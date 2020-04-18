До 180 тонн будет сокращен лов рыбы Чебоксарском водохранилище и в Оке

14:27 — 19.04.2017

 Олег Папилов

До 180 тонн будет сокращен лов рыбы Чебоксарском водохранилище и в Оке

14:27 — 19.04.2017

 Олег Папилов


Около 180 тонн ценных пород рыбы планируется добыть в этом году на Чебоксарском водохранилище и в реке Ока в границах Нижегородской области. Об этом сообщила начальник сектора регулирования рыболовства комитета госохотнадзора Нижегородской области Татьяна Аракчеева.

По данные комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, для региона прогнозируемый улов в 2017 году в Чебоксарском водохранилище мог превысить 233 тонны. Однако для сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов объем допустимого улова ценных пород рыбы был сокращен до 180 тонн.

В прошлом году в Чебоксарском водохранилище ценных пород рыбы было добыто 443 тонны. Этот показатель второй год подряд держится на максимальной отметке со времени создания водоема.

Стоит добавить, что ежегодно в регионе действует запрет на вылов рыбы в весенний нерестовый период с 15 апреля по 15 июня. Кроме того, продолжается запрет на плавание на маломерных судах с использованием двигателей во время нерестового периода на водных объектах Нижегородской области.


Теги: Экология

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