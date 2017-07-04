Дмитрий Пархоменко вошёл в тренерский штаб нижегородского ХК «Торпедо»

Новому тренеру нижегородской команды, Дмитрию Пархоменко, 44 года, он уроженец Прокопьевска Кемеровской области. Бывший защитник, двукратный бронзовый призёр чемпионата России в составе омского «Авангарда» (1995/96) и череповецкой «Северстали» (2000/01). Также выступал за прокопьевский «Шахтёр», тюменский «Рубин», пермский «Молот-Прикамье», новокузнецкий «Металлург».

В 2007 – 2009 годах возглавлял СДЮСШОР того же «Металлурга». Затем работал главным тренером и ассистентом в «Кузне», старшим – в «Кузнецких Медведях», а в прошедшем сезоне был тренером хабаровского «Амура».Таким образом, в штабе «Торпедо» снова шестеро наставников. Это Петерис Скудра, Игорь Матушкин, Дмитрий Пархоменко, Артём Чубаров, Андрей Царёв (тренер вратарей) и Нормунд Силиньш (тренер по физической подготовке).