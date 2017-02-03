Дивеевское ЖКХ привлечено к ответственности за нелегальную свалку
Департаментом Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу завершено административное расследование по факту нарушения природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами в Дивеевском районе.
По сообщению пресс-службы департамента, в ходе осмотра местности в 500 метрах северо-восточнее деревни Осиновка был обнаружен объект размещения отходов, частично огороженный забором из бетонных плит. На его территории с помощью спецтехники велись работы по извлечению и перемещению грунта из котлована, а также были обнаружены многочисленные очаги задымления. Выяснилось, что объект является собственностью Дивеевского района и находится в безвозмездном пользовании муниципального предприятия «Дивеевское ЖКХ».
Но данная свалка не включена в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) и является несанкционированной, а значит размещение здесь отходов нарушает Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». А факт зафиксированного задымления свидетельствует о несоблюдении на объекте экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. За совершение указанных правонарушений к ответственности привлечено как юридическое, так и должностное лицо, а сумма назначенного наказания в виде штрафов составила 110 тысяч рублей.
Теги:
Жкх
Материалы по теме:
27.01.2017
В некоторых местах утеплитель отсутствует на протяжении десятков метров теплосетей.
25.01.2017
Как только наступила зима, в подвалах многоквартирных домов по всей России появились незваные жильцы. Выселить незваных гостей в любом случае не так-то просто.
20.01.2017
Среди основных причин, ухудшающих теплоснабжение в жилых домах - самовольное переустройство собственниками внутренних систем отопления.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.