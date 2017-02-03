Дивеевское ЖКХ привлечено к ответственности за нелегальную свалку

14:34 — 03.02.2017

 Светлана Дурнева


Департаментом Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу завершено административное расследование по факту нарушения природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами в Дивеевском районе.

По сообщению пресс-службы департамента, в ходе осмотра местности в 500 метрах северо-восточнее деревни Осиновка был обнаружен объект размещения отходов, частично огороженный забором из бетонных плит. На его территории с помощью спецтехники велись работы по извлечению и перемещению грунта из котлована, а также были обнаружены многочисленные очаги задымления. Выяснилось, что объект является собственностью Дивеевского района и находится в безвозмездном пользовании муниципального предприятия «Дивеевское ЖКХ». 

Но данная свалка не включена в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) и является несанкционированной, а значит размещение здесь отходов нарушает Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». А факт зафиксированного задымления свидетельствует о несоблюдении на объекте экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. За совершение указанных правонарушений к ответственности привлечено как юридическое, так и должностное лицо, а сумма назначенного наказания в виде штрафов составила 110 тысяч рублей.

Теги: Жкх

Материалы по теме:

27.01.2017

Мониторинг тепловых сетей провели в Выксе и Навашино

В некоторых местах утеплитель отсутствует на протяжении десятков метров теплосетей.

25.01.2017

Особенные жильцы

Как только наступила зима, в подвалах многоквартирных домов по всей России появились незваные жильцы. Выселить незваных гостей в любом случае не так-то просто.

20.01.2017

Жители Нижнего Новгорода стали меньше жаловаться на некачественное отопление

Среди основных причин, ухудшающих теплоснабжение в жилых домах - самовольное переустройство собственниками внутренних систем отопления.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.