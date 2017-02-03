Дивеевское ЖКХ привлечено к ответственности за нелегальную свалку

Департаментом Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу завершено административное расследование по факту нарушения природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами в Дивеевском районе.

По сообщению пресс-службы департамента, в ходе осмотра местности в 500 метрах северо-восточнее деревни Осиновка был обнаружен объект размещения отходов, частично огороженный забором из бетонных плит. На его территории с помощью спецтехники велись работы по извлечению и перемещению грунта из котлована, а также были обнаружены многочисленные очаги задымления. Выяснилось, что объект является собственностью Дивеевского района и находится в безвозмездном пользовании муниципального предприятия «Дивеевское ЖКХ ».