Директор Нижегородского театра драмы Борис Кайнов награждён государственной наградой

08:25 — 23.06.2017

 Ольга Севрюгина

Фото предоставлено театром

Фото предоставлено театром

Директор Нижегородского театра драмы Борис Кайнов награждён государственной наградой

08:25 — 23.06.2017

 Ольга Севрюгина

Благодарность «За заслуги в развитии культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», за подписью Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, он получил вчера из рук губернатора Валерия Шанцева.

Торжественное награждение государственных и ведомственных наград проходило в в Усадьбе Рукавишниковых. Губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев лично вручал награды и каждого поблагодарил за вклад в развитие Нижегородской области.
Получая награду Борис Петрович сказал: «Да, это приятная и важная оценка нашего труда. Именно нашего, потому что я абсолютно уверен, что только все вместе мы можем добиться реальных результатов. И добиваемся. Поэтому эту высокую награду я разделяю со всем коллективом театра. Это наша общая награда. Спасибо!»

Интервью с Борисом Петровичем, посвящённое его юбилею, читайте здесь:

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