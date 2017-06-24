Директор Нижегородского театра драмы Борис Кайнов награждён государственной наградой

Торжественное награждение государственных и ведомственных наград проходило в в Усадьбе Рукавишниковых. Губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев лично вручал награды и каждого поблагодарил за вклад в развитие Нижегородской области.Получая награду Борис Петрович сказал: «Да, это приятная и важная оценка нашего труда. Именно нашего, потому что я абсолютно уверен, что только все вместе мы можем добиться реальных результатов. И добиваемся. Поэтому эту высокую награду я разделяю со всем коллективом театра. Это наша общая награда. Спасибо!»Интервью с Борисом Петровичем, посвящённое его юбилею, читайте здесь: