Девять ярмарок выходного дня откроются в Нижнем Новгороде 13:11 — 12.09.2017 pravda-nn.ru



С 15 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде будут действовать девять ярмарок выходного дня, где горожане смогут купить сельскохозяйственные продукты, выращенные в регионе. Об этом стало известно в ходе инспекционной поездки в Лукояновский район губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Глава региона осмотрел картофелехранилище производственной компании ООО «НКС», а также побывал на полях предприятия.



«Сегодня Нижегородская область полностью обеспечена картофелем. Урожайность в этом сезоне чуть выше по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что выращенный картофель высокого качества и, я считаю – это достижение людей, которые трудятся в этой отрасли, используя современные технологии и оборудование. Наши картофелехранилища напоминают мне целый завод. Они оснащены необходимым оборудованием для сохранения вкусовых качеств. Микроклимат выдерживается так, что это дает возможность сберечь картофель в хорошем состоянии до июня следующего года», – отметил глава региона Валерий Шанцев в ходе инспекции.



Исполнительный директор производственной компании ООО ПК «НКС» Виктор Бортников заявил, что в этом году, как и в прошлом, ни одно картофелехранилище пустовать не будет. «Предприятие работает на полную мощность и не только в сезон, а круглый год. Осенью – уборка, летом – посадка и уход, а зимой – хранение и отгрузка на терминалы», – сообщил Виктор Бортников.



«Здесь есть все необходимые условия для работы, мне не приходится куда-то уезжать, например, в город на заработки, да и зарплата полностью устраивает», – сообщил водитель погрузчика ПК ООО «НКС».



Как отмечают в минпроме, продаваться высококачественные продукты, выращенные нижегородскими аграриями, будут на протяжении всего года на ярмарках выходного дня в каждом районе Нижнего Новгорода и в 52 муниципалитетах области. «Ярмарки традиционно пользуются популярностью у нижегородцев, потому что на них представлены наши местные продукты, буквально только что убранные с поля. С учетом того, что это прямая продукция от производителя, то и цены на них самые оптимальные для наших горожан. Главное – это качественно, вкусно и полезно», – рассказал заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области





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