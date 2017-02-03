Детский центр досуга и развития оштрафовали на 40 тысяч рублей в Нижнем Новгороде. У него не оказалось лицензии на образовательную деятельность.

Учреждение называет прокуратура Нижегородской области: это «Детский центр Зайцева», расположенный в Советском районе областного центра по улице Рокоссовского. С заявлением о привлечении частного учреждения досуга и развития к административной ответственности региональная прокуратура обратилась в арбитражный суд Нижегородской области. Суд встал на сторону прокуратуры.