Детский сад в ЖК «Окский берег» будет достроен в декабре 2017 года

Строительство детского сада в жилом комплексе «Окский берег» планируется завершить в декабре 2017 года. Об этом стало известно в ходе инспекции возводимого объекта губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым.

Новый детсад рассчитан на 240 воспитанников в возрасте с 1,5 до 7 лет. Здание оснащено современным оборудованием: 13 групповых ячеек, музыкальный и физкультурные залы, зимний сад, помещения для занятий кружковой работой, кабинеты, бассейн, пищеблок, постирочная и медицинский блок.

По словам губернатора, несмотря на завершение программы ликвидации очерёдности в детские сады для детей от 3 до 7 лет, процесс строительства детсадов останавливать нельзя.

- Безусловно, существует ряд вопросов, которые заставляют нас продолжать строить детские садики. Во-первых, у нас возводятся новые микрорайоны в Нижнем Новгороде и области, в которых детские сады должны быть в пешей доступности, а во-вторых, растёт рождаемость, - отметил глава региона. - Главы МСУ должны своевременно готовить документацию под строительство детсадов в новых жилищных комплексах.

Напомним, что, по данным регионального министерства образования, в Нижегородской области в рамках программы ликвидации очерёдности для детей от трёх до семи лет создано более 14 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Всего в рамках программы было построено 34 новых детских сада, выполнен капитальный ремонт в 16 пустующих и ранее переданных зданиях, организованы дошкольные организации на базе семи школ и созданы дополнительные группы в 14 существующих детских садах.