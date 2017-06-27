День ветеранов боевых действий состоится завтра в парке "Швейцария"
День ветеранов боевых действий состоится завтра в парке "Швейцария"
В этот день на смотровой площадке у памятника каждый год встречаются ветераны боевых действий и локальных конфликтов. Также в торжественных мероприятиях принимают участие сотрудники МВД и ФСБ. После возложения цветов состоятся военно-спортивные соревнования «Огневой рубеж». Его участники совершат марш-бросок и преодолеют военную полосу препятствий: бег 5 км по крутым склонам и тропам с перепадами высот до 115 метров; преодоление препятствий; штурм здания; метание гранат; тактические стрельбы; газовая атака.
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