День спасателя отметят 27 декабря в Нижнем Новгороде

Торжество в честь Дня спасателя пройдёт 27 декабря в Нижнем Новгороде. В этом году в регионе на пожарах, при ДТП и на водоёмах спасли более 5,1 тысячи человек.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области, ликвидировано 2804 пожара, при этом спасено и эвакуировано 4679 человек, материальных ценностей на сумму более 83 миллионов рублей. На водоёмах области спасли 69 человек. Пожарно-спасател ьные подразделения около 3000 раз выезжали на ликвидацию дорожно-транспор тных происшествий, при этом спасено более 400 человек. На торжестве в честь Дня спасателя (МЧС исполняется 26 лет) в Главном управлении МЧС по региону лучшие сотрудники получат ведомственные награды, некоторым будут присвоены очередные специальные звания.