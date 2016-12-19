День спасателя отметят 27 декабря в Нижнем Новгороде
Торжество в честь Дня спасателя пройдёт 27 декабря в Нижнем Новгороде. В этом году в регионе на пожарах, при ДТП и на водоёмах спасли более 5,1 тысячи человек.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области, ликвидировано 2804 пожара, при этом спасено и эвакуировано 4679 человек, материальных ценностей на сумму более 83 миллионов рублей. На водоёмах области спасли 69 человек. Пожарно-спасательные подразделения около 3000 раз выезжали на ликвидацию дорожно-транспортных происшествий, при этом спасено более 400 человек. На торжестве в честь Дня спасателя (МЧС исполняется 26 лет) в Главном управлении МЧС по региону лучшие сотрудники получат ведомственные награды, некоторым будут присвоены очередные специальные звания.
Добавим, что для нижегородских спасателей знаменательным стал 1995 год: в Дзержинске была создана поисково-спасательная служба – первое спасательное формирование в области.
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