День семьи, любви и верности отметят в Вачском районе

8 июля в 11:00 в с. Жайск Вачского района состоится областное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Жайск — село, где, по легенде, жили Пётр и Февронья Муромские, покровители христианского брака и семьи.Участниками межрайонного мероприятия станут 20 семей из районов и городов области, проживших в браке более 25 лет в любви и верности и воспитавших детей достойными членами общества. Семьи получат общественные медали «За любовь и верность» и ценные подарки.Также в рамках празднования состоится концертная программа с участием фольклорных коллективов.vyksa-eparhia.ru