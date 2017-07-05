День семьи, любви и верности начнётся в Дзержинске с «Ромашковой поляны»

7 июля, в Дзержинске в парке «Радуга» (за Дворцом детского творчества) пройдёт семейный фестиваль «Ромашковая поляна», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Его организатор - Центр «Молодежные инициативы» при поддержке отдела молодёжи департамента социальной политики и спорта администрации города и Воскресенского благочиния. Начало мероприятия – в 16.00.

Гостей фестиваля ждут разнообразные творческие площадки, танцевально-игровая программа, подвижные и настольные игры, конкурсы для детей и взрослых, аквагрим, мастер–классы по твистингу, рукоделию, изготовлению воздушного змея. Для самых маленьких дзержинцев будет работать площадка «Учимся, играя». Также можно будет сделать на память фото с венками из живых ромашек.Кроме того, в рамках фестиваля состоится выставка семейного рисунка «Будущее в детских ладошках».Подробная информация о фестивале «Ромашковая поляна» и выставке рисунка «Будущее в детских ладошках» - на сайте организаторов.Непосредственно же в День семьи, любви и верности, в субботу, 8 июля, в 11.00 на пл. Дзержинского пройдёт торжественная церемония бракосочетания пяти пар. Молодожёнов поздравят представители городских властей, родные и близкие брачующихся, а также творческие коллективы города.Напомним, что впервые торжественная церемония регистрации браков в День семьи, любви и верности была проведена в Дзержинске и в 2016 году. Тогда на центральной площади города также поженились пять пар. Управление ЗАГС совместно с отделом культуры департамента социальной политики и спорта администрации Дзержинска планирует сделать торжественное бракосочетание ежегодной традицией.