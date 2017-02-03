День профориентации для старшеклассников прошел в Дзержинске

В центре занятости населения города Дзержинска прошел День профориентации для старшеклассников «Мой профессиональный выбор». Об этом сообщается на сайте Государственной службы занятости населения по Нижегородской области.

Основная цель мероприятия – помочь выпускникам в выборе будущей профессии и учебного заведения для дальнейшего обучения. День профориентации посетили учащиеся 9 класса, выпускники Дзержинского санаторного детского дома. Ребята ознакомились с профессиями, востребованными на рынке труда, услугами службы занятости населения и прошли тест, направленный на определение будущей профессии.