День профориентации для старшеклассников прошел в Дзержинске

15:24 — 01.02.2017

 Полина Кульбякина


В центре занятости населения города Дзержинска прошел День профориентации для старшеклассников «Мой профессиональный выбор». Об этом сообщается на сайте Государственной службы занятости населения по Нижегородской области.

Основная цель мероприятия – помочь выпускникам в выборе будущей профессии и учебного заведения для дальнейшего обучения. День профориентации посетили учащиеся 9 класса, выпускники Дзержинского санаторного детского дома. Ребята ознакомились с профессиями, востребованными на рынке труда, услугами службы занятости населения и прошли тест, направленный на определение будущей профессии.

Теги: Общество

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