«День призывника» пройдет в Дзержинске

Участники социально-патриотической акции «День призывника» познакомятся с образцами современной военной техники и боевого оружия, а также бытом военнослужащих. Состоится мероприятие в пятницу, 21 апреля, в 10.00 на территории войсковой части № 11385 (ул. Черняховского, д. 30, вход со стороны пр. Дзержинского).

В Дзержинске «День призывника» проводится не первый год. В 2016 году акцию поддержали более 500 участников, в числе которых были не только призывники и родственники военнослужащих, но и учащиеся и студенты из Дзержинска и Володарского района.

Вход свободный.