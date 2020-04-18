«День призывника» пройдет в Дзержинске

11:58 — 18.04.2017

 Ксения Губенко

«День призывника» пройдет в Дзержинске

11:58 — 18.04.2017

 Ксения Губенко


Участники социально-патриотической акции «День призывника» познакомятся с образцами современной военной техники и боевого оружия, а также бытом военнослужащих. Состоится мероприятие в пятницу, 21 апреля, в 10.00 на территории войсковой части № 11385 (ул. Черняховского, д. 30, вход со стороны пр. Дзержинского).

В Дзержинске «День призывника» проводится не первый год. В 2016 году акцию поддержали более 500 участников, в числе которых были не только призывники и родственники военнослужащих, но и учащиеся и студенты из Дзержинска и Володарского района.

Вход свободный.

Теги: Общество

65

Материалы по теме:

18.04.2017

Цветников в Дзержинске в этом году станет в четыре раза больше

Всего цветов закупят на 1,13 млн. рублей. Высадка рассады начнется в первых числах мая.

18.04.2017

«Бог вас любит!»

Так сказала мне проводник поезда «Нижний Новгород-Москва», когда я ехал в столицу, где должен был пересесть на Днепропетровский поезд, чтобы попасть на юбилей старшего брата Виктора.

17.04.2017

Региональный законопроект об ограничении продажи электронных сигарет отправили на доработку

Депутаты областного парламента не поняли, кто должен следить за исполнением такого закона.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.